Bernhard-Niehues-Straße in Nordhorn ab Samstag wieder frei

Nordhorn Anfang des Jahres hatten die Bauarbeiten mit vorbereitenden Leitungsarbeiten der Versorgungsbetriebe begonnen. Die Straße wurde danach über die komplette Breite von 5,50 Meter einschließlich der Gehwege erneuert. Sie verfügt nun über neue Blindeneinrichtungen, acht Grünbeete und Parkplätze in Längsaufstellung. Die Beete werden später im Jahr noch mit Bäumen bepflanzt. In der nächsten Zeit folgen noch Restarbeiten, unter anderem an den Gehwegen. Dadurch kann es in den kommenden Wochen noch zu kurzfristigen Teilsperrungen kommen.