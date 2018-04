Empfehlung - Bernhard Alferink erhält Bundesverdienstkreuz am Bande

Nordhorn. Zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande hatte die Stadt Nordhorn am Freitagnachmittag in den Großen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Dieser sei ohnehin Bernhard Alferinks zweites Zuhause, sagte Bürgermeister Thomas Berling in seiner Begrüßung. 1974 war Bernhard Alferink im Alter von 32 Jahren erstmals in den Stadtrat eingezogen - und blieb bis 2016. Hinzu kam ein Mandat für den Kreistag von 1991 bis 1996 und von 2006 bis 2011.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bernhard-alferink-erhaelt-bundesverdienstkreuz-am-bande-231816.html