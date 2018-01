Beratungsstelle Hobbit: 25 Jahre Kampf gegen Missbrauch

Am 30. Oktober 1992 wurde in Nordhorn die Beratungsstelle Hobbit eröffnet. Seither existiert auch in der Grafschaft ein Ort, an dem von sexueller Gewalt und Missbrauch betroffene Kinder und Jugendliche Schutz, Beratung und Hilfe aller Art finden.