Empfehlung - Bentheimer Straße in Nordhorn wird ab Montag gesperrt

Nordhorn Aufgrund von Bauarbeiten wird die Bentheimer Straße von Montag, 22. Oktober, bis Freitag, 26. Oktober, in Höhe der Haltestelle „Kanalbrücke“ voll gesperrt. Die Busse der Linie 100 und 200 fahren die ausgeschilderte Umleitung. Es entfallen die Haltestellen „Schützenstraße“, „Am Sportpark“ und „Kanalbrücke“. An der Bentheimer Straße in Höhe des TÜV wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bentheimer-strasse-in-nordhorn-wird-ab-montag-gesperrt-261454.html