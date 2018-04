Empfehlung - Bentheimer Straße in Nordhorn früher fertig als geplant

Nordhorn. Seit einer Woche wird die Fahrbahndecke der Bentheimer Straße zwischen der Kreuzung Frensdorfer Ring und der Brücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal in ganzer Breite erneuert. Für Autofahrer bedeutet dies, dass sie Umwege in Kauf nehmen müssen: Der Durchgangsverkehr wird über die Osttangente umgeleitet. Die Kreuzung mit dem Frensdorfer Ring ist frei – mit Ausnahme der Abbiegespur in die Bentheimer Straße in Fahrtrichtung Süden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bentheimer-strasse-in-nordhorn-frueher-fertig-als-geplant-232316.html