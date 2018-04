Empfehlung - Bei Grafschaftern Lust am Wandern wecken

Nordhorn. Sieben Jahre lang lebte Carsten Lambers in Stuttgart, zuletzt war er in Hamburg wohnhaft. Doch egal ob Bergland oder flache Ebene – spannende Wanderrouten findet der 41-Jährige allemal. Die Bewegung in der Natur und an der frischen Luft ist seit vielen Jahren eine Leidenschaft des gebürtigen Nordhorners. Nun möchte er auch die Menschen in seiner Heimat für sein Hobby begeistern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bei-grafschaftern-lust-am-wandern-wecken-231943.html