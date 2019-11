Bei geschlossener Schranke Gleise überquert

Nordhorn Am Montagmorgen ist es an der Gleisanlage im Bereich der Zeppelinstraße in Nordhorn zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Ein unbekannter Mann überquerte gegen kurz nach 9.30 Uhr die geschlossenen Schranken in Richtung „Aldi“. Der Triebwagenfahrzeugführer musste eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleiten.

Die Polizei fragt nun: „Wer kann Hinweise zur gesuchten männlichen Person geben?“ Sie wird als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Der südländisch wirkende Mann trug einen schwarzen Schnurbart und schwarz-graumeliertes kurzes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Trainingshose und einer olivfarbenen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.