Behörden: Holzdachwerke älterer Gebäude überprüfen

gn Nordhorn. Die Bauaufsichtsbehörden des Landkreises und der Stadt Nordhorn weisen auf mögliche Gefahren durch die unsachgemäße Konstruktion, Ausführung und Instandhaltung von Nagelplatten- und Brettschichtholzbinderkonstruktionen hin. Anlass hierfür sind zwei Schadensfälle mit solchen Konstruktionen in Niedersachsen im Jahr 2017, ohne dass besondere Belastungen durch Schnee- oder Windlasten vorlagen.

In einem Erlass an die Bauaufsichtsbehörden in Niedersachsen hat die Oberste Bauaufsichtsbehörde über diese Schadensfälle berichtet und darum gebeten, Eigentümer vergleichbarer baulicher Anlagen zu informieren, damit Gefahrenquellen bei den ähnlichen Holzkonstruktionen aufgefunden und beseitigt werden können. Damit Eigentümer und Verfügungsberechtigte ihrer Verantwortung für die Instandhaltung und Verkehrssicherheit gerecht werden können, verweisen die Behörden auf drei Hinweisblätter, die Fachgremien der Bauministerkonferenz nach dem Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall und einiger Schadensfälle bei Verbrauchermärkten verfasst haben.

Diese Blätter können auf den Internetseiten des Landkreises www.grafschaft-bentheim.de und der Stadt www.nordhorn.de eingesehen und heruntergeladen werden. Anfragen zur Überprüfung von Nagelplatten- und Brettschichtholzbinderkonstruktionen können auch an die Bauaufsicht des Landkreises, Gerold Grobbe, Telefon 05921 961524, oder das Bauordnungsamt der Stadt Nordhorn, Dr. Christoph Uricher, Telefon 05921 878203, sowie per E-Mail an christoph.uricher@nordhorn.de gerichtet werden.