Empfehlung - Behinderte beleidigt? Schlagersänger Bernhard Brink entsetzt

Nordhorn. Der 65 Jahre alte, seit den 1970-er-Jahren in Berlin lebende und seiner alten Heimatstadt Nordhorn nach wie vor eng verbundene Schlagersänger, wies am Mittwoch gegenüber den GN alle in den Berichten gegen ihn erhobenen Vorwürfe als „erstunken und erlogen“ zurück. Für ihn ist es unerklärlich, wie und warum sein Auftritt im kroatischen Novigrad vom Freitag vergangener Woche auf dem Boulevard der österreichischen „Kronen-Zeitung“ derart viel Staub um nichts aufwirbeln konnte: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich niemals meine Fans, geschweige denn Menschen mit Behinderung beleidigen würde. So etwas ist nicht mein Ding. Das war für mich ein ganz normaler Auftritt in Kroatien.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/behinderte-beleidigt-schlagersaenger-bernhard-brink-entsetzt-233820.html