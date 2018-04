Begleithundeprüfung bei den „Crazy Dogs“

gn Nordhorn. Das Zusammenspiel von Schnelligkeit, Geschick und punktgenauer Kommunikation zwischen Hund und Hundeführer – das macht die Faszination der beliebten Hundesportart „Agility“ aus. „Agility“ steht im Englischen für Agilität, Beweglichkeit. Doch bevor die Teams ihr Können auf Turnieren unter Beweis stellen dürfen, muss zunächst die Begleithundeprüfung bestanden werden.

Bei der Begleithundeprüfung am kommenden Sonnabend, 14. April, werden zwölf Prüflinge mit ihren Vierbeinern teilnehmen. Veranstaltet wird diese Begleithundeprüfung wie auch bereits in den vergangenen Jahren vom Hundesportverein „Crazy Dogs Nordhorn“.

Die Begleithundeprüfung besteht aus drei Teilen: Zunächst muss eine schriftliche Prüfung bestanden werden. Danach geht es jeweils zu zweit auf das Trainingsgelände, wo der Hund unter anderem in der Unterordnung, der Ablage sowie der Unbefangenheit gegenüber (fremden) Personen getestet wird. Ist auch dieser Teil bestanden, geht es zuletzt noch in die Stadt. Bei der Stadtübung prüft die Leitungsrichterin Hedda Piwowarczyk das Verhalten der Hunde beispielsweise gegenüber Menschengruppen, Fahrrädern mit lautem Klingeln, Autos und Kinderwagen.

Während die Teilnehmer der Begleithundeprüfung in der Stadt sind, wird auf dem Trainingsgelände alles für das „Agility“-Turnier vorbereitet. Der Parcours muss abgesteckt, die Geräte bereitgestellt und die Musikanlage aufgebaut werden. In diesem Jahr werden knapp 70 Starter erwartet.

Harmonie und Agilität

Beim „Agility“ kommt es vor allem auf die harmonische und „auf den Punkt gebrachte“ Kommunikation zwischen Hund und Hundeführer an, damit der Parcours möglichst schnell und fehlerfrei durchlaufen werden kann. Der Parcours besteht dabei aus Hürden, Tunneln, der Wippe, dem Steg und einigen anderen Geräten. Wie der Parcours im Detail aussieht, überlegt sich der jeweilige Richter.

Planmäßig soll das Turnier am Sonnabend um 14 Uhr auf dem Trainingsgelände der „Crazy Dogs“ an der Goorstiege 48 in Nordhorn mit den ersten Läufen starten. Besucher haben an diesem Nachmittag die Möglichkeit, Einblicke in die actionreiche Hundesportart „Agility“ zu bekommen und sind eingeladen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Bockwürstchen und Salat sowie Kaffee und Kuchen gesorgt, kündigen der Verein an.

Weitere Informationen

sowie eine genaue Anfahrtsbeschreibung sind auf der Internetseite www.crazy-dogs-nordhorn.de oder auf Facebook zu finden.