Beethovens 9. Sinfonie mal völlig anders

Großes Theater herrschte am Freitag in der EMA-Schule in Nordhorn: Zu Gast war die Gruppe „Nimmerland“, die ein ganz besonderes Theaterstück aufführte. „Die 9. Sinfonie der Tiere“ verwandelte die Turnhalle der Schule in ein Konzerthaus.