Beeindruckendes Abschlusskonzert der Musikschule Nordhorn

Beim traditionellen „O du fröhliche“ sangen und spielten alle Anwesenden in der voll besetzten Halle der Kreissparkasse wieder adventlich vereint mit. In guter Choreografiepräsentierte sich die Ensemblearbeit in ihrer Reinform und ihrer Vielfalt.