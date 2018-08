Empfehlung - BE investiert Millionen für Wartung und Reparatur

Nordhorn Die Erweiterung der Eisenbahnwerkstatt auf dem Gelände des Zentralen Betriebshofs an der Nordhorner Otto-Hahn-Straße ist die größte Einzelinvestition im Rahmen der SPNV-Streckenreaktivierung. Die Werkstatt muss vergrößert werden, um die kommenden Nahverkehrs-Triebwagen „LINT 42“ warten und reparieren zu können. Deshalb wird die vorhandene Lokomotiv-Werkstatthalle von 34 auf über 60 Meter Länge erweitert, die beiden darin vorhandenen Arbeitsgruben werden auf 55 Meter verlängert. Außerdem wird die vorhandene Krananlage vergrößert, neue Hebeböcke und ein Dacharbeitsstand kommen hinzu. Somit können ab Mitte 2019 alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den 42 Meter langen Triebzügen in Nordhorn erledigt werden. Der Bau der Halle soll im November beginnen und etwa im Juni 2019 fertig sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/be-investiert-millionen-fuer-wartung-und-reparatur-248223.html