BCN gibt Startschuss für Nordhorner Frühjahrsputz

Nordhorn Der Fluss und die anliegenden Ufer als Mülldeponie – dieses Problem fällt den Mitgliedern des Bootsclub Nordhorn bei ihren Übungsterminen auf dem Vechtesee und den anliegenden Gewässern immer wieder ins Auge. Darum engagierten sich am vergangenen Samstag Mitglieder des BCN – darunter viele Kinder und Jugendliche – um den Vechtesee und seine Ufer von herumliegendem Müll zu säubern. Wie auch schon in den vergangenen Jahren gaben sie damit den Startschuss für den Nordhorner Frühjahrsputz. Insbesondere für die beteiligten Kinder und Jugendlichen war es erschreckend, was da alles zu Tage gefördert wurde: Massen leerer Getränkedosen, Flaschen und Plastik in allen Formen und Größen, Reste von Gartenmöbeln. Über diese Mengen und Arten von Müll zeigten sich die freiwilligen Helfer entsetzt. Trotzdem wird der BCN auch in Zukunft solche Aktionen regelmäßig durchführen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bcn-gibt-startschuss-fuer-nordhorner-fruehjahrsputz-344457.html