BBS Nordhorn schließt Kooperation mit der Deula Freren

Nordhorn/Freren Die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft ein großes Thema. „Farming 4.0“ und „Smart Farming“ sind längst in der Praxis angekommen und setzen grundlegende digitale Kompetenzen bei den Landwirten von heute voraus. Die Stärkung der ökologischen Kompetenz, aber auch die Anpassung der landtechnischen Lehrgänge im Bereich der Digitalisierung standen dabei im Mittelpunkt. Nun wurde in Freren eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Deula Freren und den Berufsschulen aus Lingen, Meppen, Nordhorn, Bersenbrück und Haste unterzeichnet. Dadurch soll die Zusammenarbeit von Berufsschulen und Deula auf Basis dieser aktualisierten Themen verankert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bbs-nordhorn-schliesst-kooperation-mit-der-deula-freren-318745.html