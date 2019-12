Empfehlung - BBS-Aktionstag: Häusliche Gewalt in Grafschaft „alarmierend“

Nordhorn „Dass häusliche Gewalt nicht nur in sozialen Brennpunkten urbaner Ballungszentren ein schwerwiegendes Problem darstellt, ist für mich und meine Mitauszubildenden natürlich keine allzu große Überraschung“, sagt Sandra Apke, Schülerin der Fachschule Sozialpädagogik, die im kommenden Sommer ihre Ausbildung zur staatlich geprüften Erzieherin abschließen wird: „Viel alarmierender ist hingegen das Ausmaß, in welchem Menschen auch vor unserer Haustür – in der so idyllisch, so ländlich geprägten Region wie der Grafschaft – Opfer häuslicher Gewalt werden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bbs-aktionstag-haeusliche-gewalt-in-grafschaft-alarmierend-336578.html