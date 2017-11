Baumesse „Lebens(t)räume“ vom 3. bis 5. November in Nordhorn

tk Nordhorn. „Die Lebens(t)räume“ sind längst ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Grafschaft und zählen jedes Jahr um die 10.000 Besucher. Thomas Witte vom Veranstalter „Zengamedia“ und sein Team setzen auch diesmal auf ihr bewährtes Erfolgsrezept, das Witte mit den Stichworten „Kontinuität und stetiger Ausbau“ umreißt. Die eigenen vier Wände gelten heute mehr denn je als eine sichere Anlage für die Zukunft im Alter. „Bauen, Wohnen und Leben – das sind Themen, die immer aktuell sind. Gleichzeitig steigen die Ansprüche von Besuchern und Ausstellern“, weiß Witte.

Nach dem bewährten Konzept und bei freiem Eintritt widmen sich die Aussteller aus der Region neben dem Bauen und Wohnen auch dem Renovieren und Energiesparen. Besonderes Augenmerk liegt auch in diesem Jahr wieder auf dem Themenkomplex eines nachhaltigen und energieeffizienten Bauens. An allen drei Tagen werden im „Messezentrum Alte Weberei“ wieder Besucher aus der Grafschaft, aus dem Emsland, dem Münsterland und den benachbarten Niederlanden erwartet. Auch diesmal wollen erneut mehr als 50 Aussteller „aktuelle, kreative und nachhaltige Trends für die eigenen vier Wände“ präsentieren. „Das eigene Zuhause ist ein Dauerbrenner“, sagt Messechef Witte, „der Bedarf nach neuen Ideen, Anregungen und Beratungen ist weiterhin ungebrochen. Die Aussteller auf der ,Lebens(t)räume 2017‘ decken diese Ansprüche im vollen Umfang ab.“ Die Messe bietet dabei kompakte Fachinformationen für Eigenheimbesitzer, Vermieter und Mieter. Aber auch Bauherren, Gewerbebetriebe und Dienstleister sollen vielfältige Angebote unter einem Dach finden .

Wieder gibt es ein buntes Rahmenprogramm. „Kostenlose Fachvorträge von erfahrenen Experten sollen ausgewählte Schwerpunkte der Messe vertiefen“, berichtet Witte. Eine Anmeldung für die Vorträge am Sonnabend und Sonntag ist nicht nötig. Themen der Fachvorträge sind etwa die „Städtebauliche Entwicklungen in Nordhorn“, die „Entwicklungen am Immobilienmarkt in der Grafschaft Bentheim“ oder „Zuhause im Alter: Servicewohnen als zukunftsorientiertes Wohnkonzept“.

Auch an die kleinen Messebesucher wird gedacht. Es gibt das „Kinderland“ mit dem diesjährigen Motto „Rund um’s Haus“, einen Walkact auf dem Messegelände und das Messecafé.

Seit vielen Jahren bereits unterstützt die Stadt Nordhorn die erfolgreiche Messe. „Und das aus gutem Grund“, wie Bürgermeister Thomas Berling in seinem Grußwort schreibt: „Denn es ist die größte Immobilien- und Baumesse der Region und ein wichtiger Faktor für die hohe Lebens- und Wohnqualität in Nordhorn und Umgebung.“