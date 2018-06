Baum fängt beim Unkrautverbrennen Feuer

Nordhorn Eigentlich sollte am Sonnabend bei einem Wohnhaus an der Berliner Straße in Nordhorn nur das Unkraut auf der Einfahrt vernichtet werden – auf einmal stand aber ein Nadelbaum im Vorgarten in Flammen. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte eilten gegen 18.45 Uhr herbei und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Sie überprüften auch, ob das Dach des Hauses möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen worden war – konnten aber schon bald Entwarnung geben. Der Einsatz war schnell beendet – für den Nadelbaum kam allerdings jede Hilfe zu spät. ab