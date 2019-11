Bauer Henry am Montagabend bei RTL

Nordhorn Fünf Wochen nach dem Start von „Bauer sucht Frau“ berichtet RTL am Montag, 18. November, wie es dem Nordhorner Henry Rademaker ergeht. Zur Erinnerung: Der Alpakazüchter hatte sich beim „Scheunenfest“ zu Beginn der 15. Staffel, die seit dem 14. Oktober ausgestrahlt wird, dafür entschieden, die 47-jährige Bankangestellte Sabine aus Wien näher kennenzulernen.

Henry Rademaker lud sie zur „Hofwoche“ auf seinen Betrieb an der Neuenhauser Straße in Nordhorn ein. Ob sich die beiden dort näher gekommen sind und ob der Kuppelshow tatsächlich eine neue Partnerschaft entsprungen ist, ist am Montag ab 20.15 Uhr in der sechsten, zweistündigen Folge zu sehen. RTL kündigt an: „Mit sanftäugigen, langbeinigen, kapriziösen Damen kann er, das beweist Henry tagtäglich mit seiner Alpakazucht in Niedersachsen: ,Die Ausstrahlung, die Ruhe, du guckst denen ins Gesicht, die lachen immer.‘ Harte Konkurrenz also für jede Menschenfrau, die inmitten dieses Harems Henrys Herz erobern möchte.“

Die Dreharbeiten zu „Bauer sucht Frau“ wurden bereits im Sommer abgeschlossen. Henry Rademaker ist einer von elf Bauern, die ihrem Liebesglück mit der Fernsehsendung auf die Sprünge helfen wollen. Der 49-Jährige ist der erste Grafschafter Kandidat bei „Bauer sucht Frau“.