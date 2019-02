Baubeginn für das „neue Gesicht“ des Nordhorner Bahnhofs

Mit dem Baubeginn für den neuen Mittelbahnsteig am Bahnhof Nordhorn nimmt auch der größte Haltepunkt für den künftigen „Regiopa“-Personenzug Gestalt an. An dem 120 Meter langen Bahnsteig sollen sich die Züge aus Ober- und Niedergrafschaft begegnen.