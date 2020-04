/ Lesedauer: ca. 1min Bauarbeiten am Bahnübergang Euregiostraße in Nordhorn

Wegen Bauarbeiten beim Bahnübergang an der Euregiostraße in Nordhorn kommt es am morgigen Donnerstag, 16. April, zu Verkehrsverzögerungen. Die Arbeiten sollen bis Samstag abgeschlossen sein.