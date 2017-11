Empfehlung - Band „Backwoods“ rocken in der „Alten Weberei“

Nordhorn. Nach längerer Auszeit stand in dieser Woche eines der beliebten Mittwochskonzerte im erneut zum Musikclub umfunktionierten Gastraum des „Grafschafter Brauhauses“ auf dem Programmzettel der „Alten Weberei“. Mit den „Backwoods“ präsentierte das Nordhorner Kulturzentrum eine Neuentdeckung aus der jüngeren Bandszene der Grafschaft, deren erster Auftritt in Nordhorn denn auch nicht ihr Letzter bleiben dürfte. Die „Backwoods“ (übersetzt: die Hinterwäldler), das sind Daniel Sloot aus Georgsdorf an der Leadgitarre, Steffen Imholte aus Lage am Akustik-Bass und ihr Sänger Janek Kamps aus Esche an der Rhythmusgitarre. Die Band spielt einen sehr nach Americana duftenden Akustik-Rock, der in ganz ureigener Mixtur Einflüsse des Alternative-Country, des Grunge-Rock und des frühen Rock’n’Roll der 1950er-Jahre und dessen späterer Adepten aufgreift. Die mit Ausnahme eines von der US-Band „Foo Fighters“ übernommenen Covers ausschließlich selbst komponierten Liedern kommen mal mit zum Fingerschnippen und Mitklatschen einladenden Grooves, mal mit tempogeladenen Rockabilly-Rhythmen, mal als anrührende Rockballaden daher. Imholte spielt einen schnörkellosen, rhythmisch betonten Bass, Daniel Sloot glänzt mit fingerfertig locker dahinperlenden Gitarrensoli. Im Zentrum der Band steht Janek Kamps, der nicht nur mit seinem kräftig angerauten Rockgesang, sondern auch mit überaus energetischem Spiel auf der Rhythmusgitarre überzeugt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/band-backwoods-rocken-in-der-alten-weberei-214167.html