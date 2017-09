Empfehlung - Bald Schnellspuren für Radfahrer auf Nordhorner Straßen?

Nordhorn. Gutes noch besser machen will die Stadt Nordhorn mit ihrem Ziel, den Anteil des Radverkehrs weiter zu steigern. Schon heute zählt Nordhorn mit einem Radleranteil von 39 Prozent am Gesamt-Verkehrsaufkommen bundesweit zur Spitzengruppe. Im Rahmen ihrer Klimaschutzbemühungen will die Stadt diesen Wert in den nächsten zehn Jahren auf 40 bis 45 Prozent steigern. Radfahren soll also noch attraktiver werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bald-schnellspuren-fuer-radfahrer-auf-nordhorner-strassen-207239.html