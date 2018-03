Mit dem traditionellen Messerundgang unter der Leitung von Messesprecher Rüdiger Ebert (links) und Thomas Witte (vorne rechts) wurde am Freitag die 10. „Balance“ in der Alten Weberei eröffnet. Die Messe hat am Sonnabend, 3. März, und Sonntag, 4. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt ein Begleitprogramm und eine Kinderbetreuung. Foto: Konjer