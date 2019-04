Empfehlung - Bagger reißt „Schwalbennest“ nieder

Nordhorn Das wars! Das ehemalige Schwalbennest an der Neuenhauser Straße in Nordhorn ist am Montag abgerissen worden. Nachdem zuvor die Fachwerk-Fassade demontiert wurde, rückte ein Bagger dem ehemaligen Abendlokal zu Leibe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bagger-reisst-schwalbennest-nieder--292276.html