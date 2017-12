Empfehlung - Bäume an Nordumgehung gefällt

Nordhorn. Im Zusammenhang mit dem Beginn der Bauarbeiten an der Nordumgehung in Nordhorn werden auch zahlreiche Bäume am Straßenrand gefällt. Deswegen ist die Wietmarscher Straße am Mittwoch zeitweise immer wieder gesperrt. Teilweise geht es um mehrere Meter hohe Bäume, die gefällt und auseinandergesägt werden müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/baeume-an-nordumgehung-gefaellt-217250.html