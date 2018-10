Empfehlung - „Back to Back“: Ein Thriller aus Nordhorner Feder

Nordhorn Tom Fuhrmann, in der Grafschaft als Autor nicht unbekannt, hat einen Thriller verfasst, der davon handelt, wie ein umtriebiger Veranstaltungstechniker namens Chris Mücke und sein Freund, der ehemalige Fremdenlegionär Esteban Gomez, per Zufall in ein Terroristen- und Agentenabenteuer verwickelt werden und dabei Kopf und Kragen riskieren müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/back-to-back-ein-thriller-aus-nordhorner-feder-259085.html