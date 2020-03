Die Euregio-Klinik, der „Bunte Kreis“ sowie das Jugendamt des Landkreises wollen noch in diesem Jahr einen „Babylotsen“ installieren. Eingebunden in die Planungen sind (von links): Dr. Jörg Langlitz, Chefarzt der Kinderklinik in der Euregio-Klinik, Kreisrätin Gunda Gülker-Alsmeier, Caroline Bonte, Pflegeberaterin und Teamleitung Nachsorge in der Euregio-Klink sowie Helga Freundlieb-Stüve, Bereichsleiterin ambulante und frühe Hilfen des Jugendamtes. Ebenfalls mit im Team ist Dr. Markus Jansen, Chefarzt der Gynäkologie/Geburtshilfe, der beim Fototermin wegen einer Operation verhindert war. Foto: Menzel