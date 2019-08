Empfehlung - B403 vollgesperrt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn Am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr ist es auf der Bundesstraße 403 im Nordhorner Ortsteil Brandlecht zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer ist gegen ein stehendes Fahrzeug geprallt und dabei schwer verletzt worden. Auf der B403 wollte ein Auto nach rechts auf den Syennvennweg einbiegen. Ein dahinter fahrender Wagen sah den Abbieger rechtzeitig und hielt an. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Wagen vor ihm hielt. Es kam zur Kollision. Der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Die B403 in Richtung Bad Bentheim ist vorübergehend vollgesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/b403-vollgesperrt-motorradfahrer-bei-unfall-schwer-verletzt-315048.html