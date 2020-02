Empfehlung - Aysse Bosse vermittelt Trost in der Trauer

Nordhorn Am vergangenen Montag konnte die Vorsitzende der Grafschafter Hospizhilfe, Renate Hirschgänger, zum Kinderhospiztag eine große Zahl von interessierten Zuhörenden in der mehr als voll besetzten Kornmühle begrüßen. „Weil du mir fehlst – Wie ist das mit der Trauer?“ – so lautete der Titel der Veranstaltung und auch ein Buchtitel der Schauspielerin, Autorin und Trauerbegleiterin Ayse Bosse, die als Referentin für die Veranstaltung gewonnen werden konnte. Umrahmt von Larissa Zager, die gesanglich zum Thema passende Akzente setzte, stellte Bosse das Grundgefühl von Trauernden als Zurückbleibenden beim Verlust eines lieben Menschen dar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aysse-bosse-vermittelt-trost-in-der-trauer-343787.html