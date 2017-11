AWO in Nordhorn mit einem großen Angebot

gn Nordhorn. Die Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II von Pflegestufen zu Pflegegraden wirkt sich in der ambulanten und teilstationären Pflege positiv für die zu pflegenden Menschen und deren Angehörige aus. Sie bietet eine individuelle Beratung zu den Leistungen der Pflege mit Erstellung eines Kostenvoranschlages an. Das berichtete Dietlinde Rüther, Pflegedienstleiterin der AWO Sozialstationen, der gut besuchten Jahreshauptversammlung.

In ihrem Jahresbericht ging Vorsitzende Marita Pohlmann auf die vielen Veranstaltungen des Ortsvereins ein. Sie bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die engagierte Unterstützung. Nur so sei der Ortsverein in der Lage, so viele Angebote auf die Beine zu stellen und durchzuführen.

Kreisvorsitzende Sigrid Stinn berichtete über die Angebote der AWO in der Grafschaft. Auch die Ortsvereine in Bad Bentheim, Schüttorf, Georgsdorf, Neuenhaus, Emlichheim und Uelsen böten ein ansprechendes Programm. Flächendeckend werden in Nordhorn, der Niedergrafschaft und der Obergrafschaft Pflege und Betreuung durch den Pflegedienst angeboten. Die Tagespflege in Nordhorn, Quendorf und Uelsen sowie das Betreute Wohnen in Uelsen und Schüttorf seien gut ausgelastet.

Das Gut Klausheide erhielt eine zusätzliche Außenwohngruppe, jetzt in der Akazienstraße in Nordhorn. Im Betreuungsverein sind vier Mitarbeiter beschäftigt. Für Mitglieder und Interessierte werden Sozialberatung, Beratung für Krebsbetroffene und Kurberatung (Mutter-Kind-Kuren und Familienerholungsmaßnahmen) angeboten. Kassiererin Inge Hinken berichtete über einen ausgeglichenen Haushalt.

Im Anschluss wurden von Marita Pohlmann und Sigrid Stinn die Ehrungen vorgenommen. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Dina Beernik, Johanne Derks, Johann Essink, Horst Hoppe und Swenna Wolters und für 25-jährige Mitgliedschaft Christiane Bisschop, Helmut Koetsier, Bärbel Schipper und Horst-Dieter Warrink geehrt.