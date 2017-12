Empfehlung - Autos fahren auf der Blanke ineinander

hi Nordhorn. Gleich mehrere Autos sind am Mittwochabend in Nordhorn zusammengekracht. Dabei wurden mehrere Fahrzeuginsassen leicht verletzt, eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Informationen der Polizei wollte ein Wagen von der Mathildenstraße in die Marienburger Straße abbiegen. Um den entgegenkommenden Verkehr abzuwarten, stoppte das Auto. Zwei folgende Autos mussten hinter dem Abbiegenden halten. Eine Renault-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr in den Stau. Die drei stehenden Fahrzeuge wurden ineinandergeschoben. Die Fahrerin des Renault wurde ins Krankenhaus gebracht. Ersten Angaben zufolge sind auch weitere Insassen der beteiligten Autos leicht verletzt worden. Während der Unfallaufnahme kam es im Stadtteil Blanke zu Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/autos-fahren-auf-der-blanke-ineinander--219009.html