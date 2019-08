Empfehlung - Autofahrer unterschätzen das E-Bike-Tempo

Nordhorn Noch gut erinnert sich Polizeihauptkommissar Edgar Eden von der Polizei Nordhorn an einen der ersten schlimmen E-Bike-Unfälle in der Grafschaft: Ein älterer Herr war mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Wietmarscher Straße in Richtung Nordhorn unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Lingener Straße fuhr er nach links auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem Auto erfasst, das sich von hinten näherte. Bei dem Unfall zog er sich tödliche Verletzungen zu. Besonders tragisch: In einer der Fahrradtaschen wurde ein Hörgerät gefunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/autofahrer-unterschaetzen-das-e-bike-tempo-311693.html