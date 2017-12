Autofahrer schwer verletzt

gn Nordhorn. Am Freitagvormittag ist es auf der Neuenhauser Straße/B 403 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein 20-jähriger Mann aus Bad Bentheim war gegen 10.45 Uhr mit seinem „Renault Kangoo“ in Fahrtrichtung Neuenhaus unterwegs. Wie die Polizei Samstag mitteilte, kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Leitpfosten und überschlug sich in einem angrenzenden Graben. Das Auto blieb auf der Fahrerseite, unmittelbar vor einem Baum liegen.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.