Empfehlung - Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Nordhorn Bei einem Verkehrsunfall in Nordhorn ist am Freitagabend eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer von der Straße Alkendiek auf die Lingener Straße auffahren. Dabei übersah der Mann einen anderen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der Lingener Straße von Nordhorn kommend in Richtung Lingen unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Eine Person wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Welcher der beiden Unfallbeteiligten verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Weitere Angaben zu den Personalien der Beteiligten konnte die Polizei vor Ort nicht geben. Wegen des Unfalls musste die Lingener Straße in diesem Bereich in beiden Richtungen gesperrt werden, wodurch ein langer Rückstau entstand. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/autofahrer-nach-unfall-schwer-verletzt-266684.html