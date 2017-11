Autofahrer mit Laserstrahl geblendet

hi. Nordhorn. Ein Autofahrer war am Donnerstagabend in Nordhorn Uhr auf dem Ootmarsumer Weg in Richtung Euregiostraße unterwegs. Plötzlich wurde er nach Angaben der Polizei durch einen grünen Laserpointer geblendet. Der Mann konnte eigenen Angaben zufolge nur mit Mühe einen Unfall verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Vermutlich war die Person mit dem Laserpointer gegen 22.30 Uhr in der Frankenwaldstraße im Bereich des Kindergartens unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Karte