Empfehlung - Auto prallt gegen Ampelmast: Zwei Männer in Lebensgefahr

Nordhorn. Zwei Männer in einem Renault Twingo sind am Sonntag gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung der Lohner Straße mit dem Hohenkörbener Weg im Nordhorner Ortsteil Bimolten verunglückt. Aus Richtung Wietmarschen kommend, waren sie auf eine Verkehrsinsel geraten, hatten zunächst ein Verkehrsschild umgefahren und waren dann gegen den Mast der Ampelanlage geprallt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auto-prallt-gegen-ampelmast-zwei-maenner-in-lebensgefahr-233468.html