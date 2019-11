Empfehlung - Auto kracht am Ringcenter in Drogeriemarkt

Nordhorn Schrecksekunde am Freitagnachmittag bei einem Drogeriemarkt am Ringcenter. Ein Auto ist aus bislang ungeklärter Ursache in eine Schaufensterscheibe des Ladens gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei ist niemand verletzt worden. Die Scheibe wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Das Technische Hilfswerk wurde alarmiert, um rund 15 Quadratmeter Schaufensterfläche direkt am Gehweg zu sichern. Nach eigenen Angaben wurden hierzu Holzplatten, Dachlatten und Kantholzer verbaut. Zudem entfernten die Helfer lose Glasteile. In den Geschäftsräumen zerlegten sie die Regale, die durch den Aufprall des Autos verschoben worden waren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auto-kracht-am-ringcenter-in-drogeriemarkt-328371.html