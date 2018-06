Empfehlung - Auto fährt in Nordhorn auf Kleintransporter auf

Nordhorn Der 45-jährige niederländische Fahrer eines Kleintransporters samt Anhänger war von Nordhorn kommend am Mittwochnachmittag auf dem Gildehauser Weg unterwegs. Kurz vor Holt und Haar musste er seinen Wagen an der Baustelle vor der Straße Up de Haar vor einer dort eingerichteten Baustellenampel stoppen. Eine 67-jährige Nordhornerin fuhr in der Folge von hinten ungebremst auf den Wagen auf, berichtete die Polizei auf GN-Anfrage. Die 68-Jährige erlitt schwere, der 45-Jährige leichte Verletzungen. Anhänger und Transporter wurden bei der Kollision erheblich beschädigt, an dem Pkw entstand Totalschaden. Während der Bergungsarbeiten kam es vor Ort zu Behinderungen. Die Polizei regelte den Verkehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auto-faehrt-in-nordhorn-auf-kleintransporter-auf-238623.html