Empfehlung - Auto fährt in Ems-Vechte-Kanal

Nordhorn. Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagmorgen an der Dorfkrugstraße in Hesepe gekommen. Ein Autofahrer ist gegen kurz nach 1 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in den Ems-Vechte-Kanal gefahren. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich nach Polizeiangaben leicht verletzt aus dem Fahrzeug und ans Ufer retten. Den Angaben zufolge befuhr der Fahrer die Dorfkrugstraße in Richtung Am Südufer und wollte an der T-Kreuzung nach links abbiegen, was ihm jedoch nicht gelang. Er fuhr leicht nach links zwischen Schild und Baum die Böschung etwa zehn Meter tief in den Ems-Vechte-Kanal hinunter. Die beiden jungen Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist noch nicht klar, ob Alkohol im Spiel gewesen ist. Im Einsatz war auch die DLRG, um bei der Bergung des Fahrzeugs zu helfen und um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Personen im Wasser befinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auto-faehrt-in-ems-vechte-kanal-208497.html