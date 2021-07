Auszubildende in Gastgewerblichen Berufen losgesprochen

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für die Neugesellen: Jahangir Rasuli (Restaurant Kochlöffel), Ngoc Cao Linh (An Nam Nordhorn), Jule Maathuis (Altes Landhaus Buddenberg), Stan Roerig (Else am See), Maik Hüsers (Else am See), Maja Venhaus (Else am See), Flora Muscaku (Hotel Gaststätte Heilemann), Gracia Eunike (Hotel Grossfeld), Felix Wogrinetz (Landhotel Stähle), Usman Ashger (SiR), Alexander Neesen (Hotel Nickisch), Erik Marter (Else am See). Es fehlen: Waldemar Schmidt (SiR), Türkan Senf (Hotel Nickisch), und Kristina Urich (Tierpark Nordhorn). Foto: Dehoga