Empfehlung - Auszubildende haben in diesem Jahr gute Chancen

Nordhorn Durch die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren entfällt ein kompletter Jahrgang an Schulabgängern. Zwar wird es einige Abiturienten von den beruflichen Gymnasien geben, doch der fehlende Großteil stammt von den allgemeinbildenden Gymnasien. „Es wird zu einem Engpass und erhöhter Konkurrenz kommen“, sagt Achim Haming von der Nordhorner Arbeitsagentur. Auch Mathias Hinzmann, Teamleiter der Berufsberatung Grafschaft Bentheim kann das bestätigen. „Die Betriebe haben zwar den gleichen Bedarf wie in den vergangenen Jahren, doch gibt es rückläufige Bewerberzahlen. Die Chance eine Ausbildungsstelle zu bekommen, liegt in diesem Jahr hoch“, betont er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auszubildende-haben-in-diesem-jahr-gute-chancen-338253.html