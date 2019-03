Empfehlung - Ausweichroute in Nordhorn entpuppt sich als Lastwagen-Falle

Nordhorn Die Räder des Lkw-Aufliegers hängen teilweise in der Luft: Wieder hat ein Sattelzug beim Versuch vom Nordhorner Gänsediek auf die Straße Nach Schleuse 1 abzubiegen die Kurve nicht gekriegt. Am Mittwochmittag geht es für den Lkw weder vor noch zurück. Nach Angaben der Polizei ist dies bereits der fünfte Lkw in kurzer Zeit, der sich an dieser Stelle festgefahren hat. Das erste Mal berichteten die GN am 11. März darüber. Die Fahrer der Sattelzüge werden durch ihre Navigationsgeräte über die schmalen Straßen geleitet. Weil die Wietmarscher Straße zwischen dem Feldkamp und der Lingener Straße in Nordhorn für Bauarbeiten gesperrt ist, wählen viele Navigationsgeräte die Strecke über den Gänsediek als Ausweichroute. Dass die im 90-Grad-Winkel verlaufende Kreuzung zur Straße nach Schleuse 1 für lange Laster kaum passierbar ist, merken viele Fahrer erst, wenn es schon zu spät ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ausweichroute-in-nordhorn-entpuppt-sich-als-lastwagen-falle-288987.html