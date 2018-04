Empfehlung - Aust: Das Thema RAF ist noch nicht erledigt

Nordhorn. „Deutscher Herbst“, Stammheim, Mogadischu, Geiselnahmen, Bombenwürfe, Rasterfahndung – die Begrifflichkeiten aus den 1970er Jahren haben sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Den Terroristen der Rote Armee Fraktion um ihre Leitfiguren Ulrike Meinhof, Andreas Baader und Gudrun Ensslin gelang es damals, „den Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern“. So sieht es der ehemalige „Spiegel“-Chefredakteur und heutige Herausgeber der Zeitung „Die Welt“, Stefan Aust. Nach Nordhorn hatte der 71-Jährige am Dienstagabend die vierte erweiterte Fassung seines Buches „Der Baader-Meinhof-Komplex“ mitgebracht. Im Kern machte Aust am Dienstagabend im proppenvollen VHS-Saal aber vor allem eines klar: Das Thema RAF ist für ihn, den profunden Kenner des Geschehens, nicht erledigt. Es bleiben Fragen, etwa die nach den Todesumständen der Gefangenen im Stuttgarter Hochsicherheitsgefängnis – Mord oder Selbstmord?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aust-das-thema-raf-ist-noch-nicht-erledigt-232998.html