Empfehlung - Ausstellung von Gille Kuhr im Kreishaus eröffnet.

Nordhorn. Auch wenn sich der Gildehauser Künstler Wilhelm Kuhr, genannt „Gille“, in seiner aktuellen Ausstellung in der Reihe „Kunst im Kreishaus“ überwiegend mit sich selbst beschäftigt, eine Nabelschau ist es nicht geworden. Rund 50 seiner eigenen Ölbilder hat er sich erneut vorgenommen und am Computer zu Collagen zusammengesetzt und anschließend übermalt. In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schaffen erhält bei Kuhr somit ein kommentierter Zeitgeist erneut Einzug in seine Arbeiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ausstellung-von-gille-kuhr-im-kreishaus-eroeffnet-214591.html