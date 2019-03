Empfehlung - Ausstellung über Trennung und Verbindung in der Euregio

Nordhorn „Sind Sie Grenzgänger?“, fragte Simone Wrede zur Eröffnung das Publikum der Vernissage am vergangenen Freitagabend. Dieser Frage können die Besucher der Ausstellung „Grensgangers/Grenzgänger“ anhand zahlreicher, ganz unterschiedlicher Werke selber nachgehen. Im Rahmen der Reihe Kunst im Kreishaus thematisiert die Ausstellung in den Räumen der Kreisverwaltung an der Van-Delden-Straße „physische und psychologische Grenzen, die uns trennen und verbinden“ vor dem Hintergrund der hiesigen Grenzsituation zwischen Deutschland und den Niederlanden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ausstellung-ueber-trennung-und-verbindung-in-der-euregio-288750.html