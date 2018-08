Empfehlung - Aussteller zeigen in Nordhorn 500 Kaninchen

Nordhorn Nach der hervorragenden Resonanz auf die im letzten Jahr erstmalig stattgefundene 1. Offene-Grenzland-Jungtierschau veranstaltet der Kaninchenzuchtverein I153 Nordhorn am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. August, die 2. Offene Grenzland-Jungtierschau in der Kleintierzüchterhalle an der Twentestraße 4d in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aussteller-zeigen-in-nordhorn-500-kaninchen-245250.html