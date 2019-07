Ausländische Mediziner erhalten Sprachtraining bei der VHS

Die Lehrkräfte Adele Ridder (links), Eleonore Möhring (rechts) und VHS-Programmbereichsleiterin Susanne Koch-Glaß wollen wegen des zunehmenden Ärztemangels einen Beitrag zur medizinischen Versorgung in der Region leisten: Sechs Ärzte – vom Allgemeinmediziner bis zum Radiologen – üben sich in den VHS-Sprachkursen über sechs Monate in ihrem deutschsprachigen und fachsprachlichen Handwerkszeug. Foto: privat