Nordhorn. Klaus und Heide, so haben die Mitarbeiter des Tierheimes in Lingen die kleinen Mischlingshunde genannt, die am Montag an einem Waldrand in Klausheide ausgesetzt worden sind. Wie die Polizei jetzt gegenüber den Grafschafter Nachrichten bestätigt, haben Augenzeugen die mutmaßlichen Hundehalter am Montagmorgen in Klausheide gesehen. Demnach beobachteten sie ein Paar dabei, wie es die Tiere aus einem Auto geladen hat. Kurz darauf fuhr der Kleinwagen mit den beiden Personen davon, die Hunde blieben zurück. Bei dem Auto soll es sich nach Polizeiangaben um einen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen handeln. Tierschützer nahmen kurz danach die verwirrten Tiere in ihre Obhut. Seit Montag werden sie im Tierheim in Lingen versorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ausgesetzte-hunde-mutmassliche-halter-wurden-beobachtet-226471.html