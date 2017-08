Ausflugstipp: Nordhorn feiert heute seine Wasserwege

Nach dem „Sundown am See“ am Sonnabend hat das „Fest der Kanäle“ am Sonntag Fahrt aufgenommen: An sechs Stationen im Stadtgebiet von Nordhorn setzen Vereine und Verbände den Reiz der Wasserstadt in Szene. Noch bis 18 Uhr läuft das Programm.